Дан Гуан: пособие по пикапу
Аптекарская набережная 6
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Бесплатно
Возраст 16+
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Про событие
По-умному смешная и интересная лекция, на которой психотерапевт и студент кафедры международной журналистики разберут произведение Александра Сергеевича Пушкина «Каменный гость» с точки зрения психологии. Гениальный текст Пушкина раскрывает все нюансы поведения истинного пикапера и скрытого нарцисса, как женщины наивно ведутся на подобные вещи и в чём их ошибка. От сюда вытекает целое явление в психологии — Донжуанизм — и, мало того, целое направление в философии, известное как Ницшеанство. Используя метод скрытых транзакций по Эрику Берну, ведущие добавят анализ научных работ на эту тему и расскажут самое важное — как это работает в жизни. Ты узнаешь разные позиции литературоведов и насколько история «Каменного гостя» совпадает с реальным пособием по пикапу. Лекторы: Психотерапевт с десятилетним опытом частной практики Олег Кузнецов и студент кафедры международной журналистики СПбГУ Анна Фейш. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.
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