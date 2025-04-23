ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Дан Гуан: пособие по пикапу

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки

Про событие

По-умному смешная и интересная лекция, на которой психотерапевт и студент кафедры международной журналистики разберут произведение Александра Сергеевича Пушкина «Каменный гость» с точки зрения психологии. Гениальный текст Пушкина раскрывает все нюансы поведения истинного пикапера и скрытого нарцисса, как женщины наивно ведутся на подобные вещи и в чём их ошибка. От сюда вытекает целое явление в психологии — Донжуанизм — и, мало того, целое направление в философии, известное как Ницшеанство. Используя метод скрытых транзакций по Эрику Берну, ведущие добавят анализ научных работ на эту тему и расскажут самое важное — как это работает в жизни. Ты узнаешь разные позиции литературоведов и насколько история «Каменного гостя» совпадает с реальным пособием по пикапу. Лекторы: Психотерапевт с десятилетним опытом частной практики Олег Кузнецов и студент кафедры международной журналистики СПбГУ Анна Фейш. Участие бесплатное, но необходимо заранее зарегистрироваться.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
c
по

1000₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста