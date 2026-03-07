Зима на Камчатке — не время года, а состояние бытия. Напоминание о том, что в бесконечности мироздания мы лишь временные гости. Вулканы, замёрзшие водопады, согнутые ветрами деревья – они существовали задолго до нас и останутся после, с безучастной мудростью наблюдая за суетой человеческого существования. Именно этот диалог с вечностью стал главной темой новой выставки Геннадия Барадачёва. Камчатка в его объективе — это особый этап творческого пути. Здесь его метод, основанный на деконструкции визуального опыта до простейших элементов — света, линии и формы, — обретает идеальное воплощение. Работая с плёнкой в эпоху цифровых технологий, фотограф превращает съёмку в акт созерцания. Открытие выставки — 07 марта, в 18:00 ср–вс 12:00 — 20:00 пн–вт выходные дни