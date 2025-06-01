Внимание: отмена мероприятия. Темой новой лекции-чаепития выступит дачный сезон, но не обычный, а исторический! Ты перенесёшься в эпоху Российской империи и посмотришь, как выглядели первые дачи, кто задал тренд на дачный отдых и кто стал первым дачником в современном понимании этого слова. Событие пройдёт в концертном зале Особняка Мясникова — месте, которое в предыдущем столетии было главной точкой притяжения светского общества Петербурга и России. Гости побывают в парадных и гостиных, в которых собирались главные звёзды страны: от учёного физиолога Ивана Петровича Павлова до режиссера Всеволода Мейерхольда. Лекция будет дополнена чаепитием с легкими закусками, свежей выпечкой, десертами и напитками на выбор. Во время чаепития о тебе позаботятся официанты, чтобы ты не отвлекался от рассказа лектора.