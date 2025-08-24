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Дача — это только в России: арт-бранч с игристым

Milutin Palace
Садовая улица, 4

Начало:

Завершение:

3200₽
Возраст 16+
Еда

Про событие

«.. дачную жизнь выдумали черти да женщины. Чёртом в данном случае руководила злоба, а женщиной крайнее легкомыслие». Чехов в описании дачной жизни, что стала столь популярна во второй половине XIX века, а особенно на рубеже веков, был иронично точен. На лекции ты поговоришь о дачном вопросе и дачном ответе XVIII-XXI веков и узнаешь: — За какие заслуги Петр раздавал своим вельможам земли, и как был построен первый элитный загородный поселок в истории нашей страны — Кто такие дачные мужья и почему их стоит только пожалеть — Сто и один способ избавиться от скуки из воспоминаний русских классиков и другие "народные" рецепты И конечно же обсудим, как же дачи из роскошных имений приближенных к государю превратились в советские «шесть соток»? Лектор бранча — Мария Персиянова, культуролог и историк. В билет входит завтрак на выбор: — Блинные рулетики с лососем слабой соли, свежим огурцом и крем-чизом — Картофельный драник с лососем слабой соли и сметаной — Домашняя чиабатта с лососем слабой соли, яйцом пашот, крем-чизом и вялеными томатами — Сырники со взбитыми сливками и свежими ягодами — Сливочный скрембл со спелыми томатами, салатом ромейн и домашним хлебом на гриле Внимание, меню нужно выбрать при покупке билета Напиток на выбор: — игристое вино Абрау Дюрсо Императорское — клюквенный морс

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