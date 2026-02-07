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DA'Бро Fest

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Арсенальная наб., д. 1

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от 300₽ до 1300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Добрый музыкальный фест в центре Питера. Танцы, музыка и свой вайб. Кайфуй на DA’БРО Fest и, одновременно, поддерживай приют бездомных животных «Ржевка». 20% с каждого билета идут на корм и лечение хвостиков. Ты просто отдыхаешь, а кому-то это спасает жизнь. Что тебя ждёт: Хедлайнер — Homie Драйвовый ведущий Евгений Сёмин Артисты: SIMASH с бэндом, Руслан Райз, DJ Alex Novatsky, Майя Блудшая, Dj Dawa La Diwa, Анна Магалимова с танцами Интерактивы, фотобудка, движ и розыгрыш призов от партнёров. Атмосфера, после которой ещё долго будет тепло.

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