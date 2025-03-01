О фильме: Никогда не поздно вернуться назад...и, возможно, обрести счастье. Уилл Хэйс - нью-йоркский папаша, слегка за тридцать. Его развод в самом разгаре, когда десятилетняя дочь Майя начинает задавать отцу вопросы о его жизни до брака. Уилл рассказывает про свои взлеты и падения: соседка Эмили, лучшая подруга и родственная душа Эйприл, свободолюбивая Саммер... Три романа... три разбитых сердца. Майя складывает кусочки романтической головоломки, и ей открывается, что любовь не бывает простой, а Уилл понимает, что в делах сердечных никогда не поздно рискнуть ещё раз. Бронирование (в тг) — @vseklassnoo