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Cтражи Галактики
Ibiza, Садовая ул., 12
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
В эту ночь, как из фантастического фильма, ты окажешься в центре космического приключения. Отважный путешественник Питер Квилл обладает таинственным артефактом, который может стать ключом к спасению вселенной от злодея Ронана. Вместе с его командой изгоев – Ракетой, Грутом, Гаморой и Драксом! Погрузись в атмосферу магии и приключений, насладись шоу Стражи галактики, удивительными спецэффектами и другими сюрпризами.
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