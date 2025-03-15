В эту ночь, как из фантастического фильма, ты окажешься в центре космического приключения. Отважный путешественник Питер Квилл обладает таинственным артефактом, который может стать ключом к спасению вселенной от злодея Ронана. Вместе с его командой изгоев – Ракетой, Грутом, Гаморой и Драксом! Погрузись в атмосферу магии и приключений, насладись шоу Стражи галактики, удивительными спецэффектами и другими сюрпризами.