Главный тематический фестиваль, посвящённый творчеству группы Crystal Castles возвращается в Санкт-Петербург в ранее невиданном масштабе. Масштабное аудиовизуальное шоу для поклонников Crystal Castles. В этот вечер прозвучит подборка музыки группы, включая хиты и редкие треки, а также ремиксы и вдохновлённая их творчеством музыка. Это отличный шанс для поклонников насладиться музыкой в новом формате и встретиться с единомышленниками. Вечеринка пройдёт в формате диджей-сетов.