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Crystal Castles Night

Base St. Petersburg (ex. Гигант Холл)
Кондратьевский проспект, 44

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 6900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Главный тематический фестиваль, посвящённый творчеству группы Crystal Castles возвращается в Санкт-Петербург в ранее невиданном масштабе. Масштабное аудиовизуальное шоу для поклонников Crystal Castles. В этот вечер прозвучит подборка музыки группы, включая хиты и редкие треки, а также ремиксы и вдохновлённая их творчеством музыка. Это отличный шанс для поклонников насладиться музыкой в новом формате и встретиться с единомышленниками. Вечеринка пройдёт в формате диджей-сетов.

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