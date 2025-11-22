Crystal Castles Night
Кондратьевский проспект, 44
Начало:
Завершение:
от 2000₽ до 6900₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Главный тематический фестиваль, посвящённый творчеству группы Crystal Castles возвращается в Санкт-Петербург в ранее невиданном масштабе. Масштабное аудиовизуальное шоу для поклонников Crystal Castles. В этот вечер прозвучит подборка музыки группы, включая хиты и редкие треки, а также ремиксы и вдохновлённая их творчеством музыка. Это отличный шанс для поклонников насладиться музыкой в новом формате и встретиться с единомышленниками. Вечеринка пройдёт в формате диджей-сетов.
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