Crystal Castles
Кондратьевский проспект, 44
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от 1600₽ до 3900₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Тематический фестиваль, посвящённый творчеству группы Crystal Castles. Это будет масштабное аудиовизуальное шоу для всех поклонников Crystal Castles. В эту ночь прозвучит обширная подборка музыки, включая хиты и редкие треки группы. Тут будут играть ремиксы на их популярные песни, а также музыку, вдохновлённую творчеством группы. Вечеринка пройдёт в формате диджей-сетов. P.S. На всякий случай — данное мероприятие не является концертом группы Crystal Castles;(
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