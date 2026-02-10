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Crystal Castles

Base St. Petersburg (ex. Гигант Холл)
Кондратьевский проспект, 44

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Завершение:

от 1600₽ до 3900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тематический фестиваль, посвящённый творчеству группы Crystal Castles. Это будет масштабное аудиовизуальное шоу для всех поклонников Crystal Castles. В эту ночь прозвучит обширная подборка музыки, включая хиты и редкие треки группы. Тут будут играть ремиксы на их популярные песни, а также музыку, вдохновлённую творчеством группы. Вечеринка пройдёт в формате диджей-сетов. P.S. На всякий случай — данное мероприятие не является концертом группы Crystal Castles;(

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