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Coyc Club Party from Siberia

Butcher&Banker
Большая Морская ул., 22

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1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, когда столицы Сибири и Севера сольются в единую звуковую волну и заполонят танцпол леденящими селекциями трэпа и хип-хопа. Соус Клаб впервые делает мув в Санкт-Петербурге и везёт с собой уникальный стиль. Эксклюзивная локация в самом центре города, интригующий интерьер, диджей-сеты, танцевальный джем, бирпонг, тату-зона, авторский бар и эксклюзивные подарки от партнеров мероприятия. Особый гость вечера — 4a5 [Lias], официальный диджей Thomas Mraz и саунд-продюсер из Тюмени. Стремительно ворвавшийся в музыкальное пространство благодаря своему уникальному стилю сведения и вирусным мэшапам. Его треки стали саундтреками к сотням тысяч Reels и TikTok-роликов, набравших миллионы просмотров. Line Up: Libi DIE Today 4a5 [Lias] HVZE Serega Coyc FC/DC 18

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