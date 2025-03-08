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Cosmopolitan: Women and the City

Лендок
наб. Крюкова канала, 12

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

В эту ночь тебя приглашают отпраздновать не просто 8 Марта, а поднять бокалы за женщин, которые знают, чего хотят и получают это. А также за стиль, свободу, дружбу и безупречные шпильки, которые выдерживают любые повороты судьбы. И всё это в стиле самого культового сериала о женщинах! Тебя ждёт отдых в стиле Нью-Йоркского шика: будут обсуждать мужчин и карьеру, выгуливать гламурные наряды и восхищаться одним из самых сильных явлений в природе — женщинами. Организатор добавляет, что мужчинам вход НЕ запрещается — они могут стать отличным дополнением girly праздника. В программе: • Dj-сеты: glamour 90’s n 00’s, modern house n’pop (Kylie Minogue, Beyonce, Madonna и др.) • Таро расклады на карьеру и отношения • Тату-зона • Караоке • Интерактивные зоны: тематические игры, коллажный DIY «Мужчина/жизнь моей мечты» • Чайная зона • Маркет • Розыгрыш призов: 4 приза за 4 лучших образа • Фотозоны и фотографы.

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