Эти выходные точно запомнятся надолго — легендарные ночи Commode переходят на следующий уровень и встречают двух приглашенных special guest. Уже 21.06 — на день рождение арт-директора решил заглянуть и лично поздравить крышесносным сетом... KASHIN. Диджей, исполнитель, графический дизайнер и продюсер из Москвы. Является основателем, владельцем лейбла и вечеринки HOUSE OF RAP. Начал свою диджей карьеру в 2004-ом году.