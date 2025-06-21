Commeback. Part 3 | 21 июня
Невский проспект, 47
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Эти выходные точно запомнятся надолго — легендарные ночи Commode переходят на следующий уровень и встречают двух приглашенных special guest. Уже 21.06 — на день рождение арт-директора решил заглянуть и лично поздравить крышесносным сетом... KASHIN. Диджей, исполнитель, графический дизайнер и продюсер из Москвы. Является основателем, владельцем лейбла и вечеринки HOUSE OF RAP. Начал свою диджей карьеру в 2004-ом году.
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