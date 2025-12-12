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Commeback. Residents. Iva

Commode
Невский проспект, 47

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Зимний сезон COMMEBACK открывается с легенды, которая каждый раз превращает вечеринки в настоящий фестиваль. Профи, который за вертушками уже более 13 лет, диджей, который играл в топовых клубах, когда ты ещё ходил в школу — IVA. Играл на всех площадках Санкт-Петербурга, является резидентом лучших клубов, участником самых масштабных вечеринок и мероприятий города. Посетил более 20 городов со своими сетами и выступал на одной сцене с такими артистами как: icegergert, Хлеб, Slava Marlow, Джарахов, Yanix, Jeembo, instasamka, Gone fludd, Kashin, DJ Meg, istomina, Reptiloid, Lizwi, Swanky tunes, soda luv и т.д. Не ведёмся на провокации погоды в декабре. Сами решаем, какое настроение будет царить в особняке и поверь, так жарко тебе не было даже летом. FC/DC 18+

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