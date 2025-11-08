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Cold Blooded Murder
Лиговский пр., 50 корпус 3
Начало:
Завершение:
от 900₽ до 1500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Выплесни всю свою ярость и агрессию на хоррор-шоу настоящего зла. Cold Blooded Murder – это насыщенные ужасом и жестокостью текста и зубодробительные риффы. Тебя ждут жирные брейкдауны, втаптывающие в пол и нереальная энергетика.
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