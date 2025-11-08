Выплесни всю свою ярость и агрессию на хоррор-шоу настоящего зла. Cold Blooded Murder – это насыщенные ужасом и жестокостью текста и зубодробительные риффы. Тебя ждут жирные брейкдауны, втаптывающие в пол и нереальная энергетика.