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Coffee Rave в Go Golf

Go Golf, Новгородская улица, 13Л

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Бодрящий, зажигательный, позитивный движ для тех, кто любит активно проводить время. Для тебя: — 8 диджеев Клубка Любителей Музыки исполнят свои сеты. — Бариста сварят вкусный, горячий и разнообразный кофе. — Ты поиграешь в гольф симулятор. — Потанцуешь и зарядишься энергией на оставшийся выходной. Среди гостей будет разыгран литровый бамбл-кофе.

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