Бодрящий, зажигательный, позитивный движ для тех, кто любит активно проводить время. Для тебя: — 8 диджеев Клубка Любителей Музыки исполнят свои сеты. — Бариста сварят вкусный, горячий и разнообразный кофе. — Ты поиграешь в гольф симулятор. — Потанцуешь и зарядишься энергией на оставшийся выходной. Среди гостей будет разыгран литровый бамбл-кофе.