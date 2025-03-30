Coffee Rave в Go Golf
Go Golf, Новгородская улица, 13Л
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Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки
Необычное
Про событие
Бодрящий, зажигательный, позитивный движ для тех, кто любит активно проводить время. Для тебя: — 8 диджеев Клубка Любителей Музыки исполнят свои сеты. — Бариста сварят вкусный, горячий и разнообразный кофе. — Ты поиграешь в гольф симулятор. — Потанцуешь и зарядишься энергией на оставшийся выходной. Среди гостей будет разыгран литровый бамбл-кофе.
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