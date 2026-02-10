Ночью с 27-го на 28-е февраля отправься в эпоху гламурных светских вечеринок и туси под самые любимые попсовые треки последних десятилетий — welcome to VNVNC Sounds Like: pop club. — 3 сцены: мейн и малая виновница — золотые поп хиты нулевых и десятых, ангар с привычным форматом виновницы — free drink каждому на входе, чтобы вечер стартовал сразу reserve по тел. / билет / бронь = вход без очереди с собой бери паспорт / военный билет / права.