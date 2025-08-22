Перенесись в 2007, когда качество видео было 240p, а качество вечеринок — 100%. В главном зале ты услышишь всё, что крутили по mtv: rihanna, билан, и легендарный состав группы serebro. В малой виновнице будет хип-хоп караоке под биты того времени. А ещё будешь плести браслеты дружбы, клеить стразы и переводные тату, заполнять анкеты, кастомизировать шмотки и качественно отдыхать. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет) Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC!