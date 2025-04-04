Clockwork Times
«Рассвет», Арсенальная улица, 2 (вход через арку Арсенальная наб., 1)
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от 2000₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Праздновать День Рождения никогда не поздно! Большой сольный концерт CWT в честь 23-летия группы. Самый лучший сет-лист, специальное шоу и главное — хорошая порция огня от одной из ведущих ска-команд отечественной сцены.
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