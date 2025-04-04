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Clockwork Times

«Рассвет», Арсенальная улица, 2 (вход через арку Арсенальная наб., 1)

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Завершение:

от 2000₽ до 5500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Праздновать День Рождения никогда не поздно! Большой сольный концерт CWT в честь 23-летия группы. Самый лучший сет-лист, специальное шоу и главное — хорошая порция огня от одной из ведущих ска-команд отечественной сцены.

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