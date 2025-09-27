ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Clash: Hip-Hop VS Rock | Day 2

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1950₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Еда

Про событие

Выходные как столкновение вселенных: хип-хоп vs рок. Что тебя ждёт: • Главная сцена — эпицентр столкновения рифм и риффов • Терраса — место, где можно перевести дух между музыкальными противостояниями • Диджеи, готовые разнести танцпол в клочья С тебя: выбрать сторону (или обе сразу) и быть готовым к противостоянию до утра. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC!

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста