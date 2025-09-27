Выходные как столкновение вселенных: хип-хоп vs рок. Что тебя ждёт: • Главная сцена — эпицентр столкновения рифм и риффов • Терраса — место, где можно перевести дух между музыкальными противостояниями • Диджеи, готовые разнести танцпол в клочья С тебя: выбрать сторону (или обе сразу) и быть готовым к противостоянию до утра. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность. (Паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC!