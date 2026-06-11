Cist / Caustic Vomit / Constrictor
Транспортный Переулок 10А
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1000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Зомби Cist возвращаются с эксклюзивным реюнион концертом в Санкт-Петербурге. Грядёт тотальное разжижение, а поддержат концерт Caustic Vomit (дэт/дум метал), Necrectomy (дэт-метал) и Constrictor (хэви/треш-метал)
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