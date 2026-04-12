А что, если в новогоднюю ночь привычный мир останется по другую сторону зеркала? 31 декабря Commode приглашает в Зазеркалье: пространство, где реальность теряет свои границы, невозможное становится возможным, а ночь превращается в настоящее цирковое представление. В эту ночь откроют двери в собственную вселенную Cirque du Commode — с головокружительными номерами гимнастов, артистами циркового шоу, невероятными перевоплощениями и декорациями, от которых сложно отвести взгляд. Тебя ждут живые выступления, DJ-сеты, ведущий и атмосфера большого представления, в котором каждый гость становится частью происходящего. Это будет не просто встреча Нового года. Это будет путешествие по ту сторону реальности, из которого не захочется возвращаться.