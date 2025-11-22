Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Про событие
Клуб превратится в настоящий шатёр цирка, где музыка, яркие костюмы и тематические декорации сделают тебя частью грандиозного шоу. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC. Бронь по номеру телефона
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