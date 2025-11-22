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Circus Maximus. Day 2

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки

Про событие

Клуб превратится в настоящий шатёр цирка, где музыка, яркие костюмы и тематические декорации сделают тебя частью грандиозного шоу. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC. Бронь по номеру телефона

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