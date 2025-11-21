VNVNC превратится в настоящий шатёр цирка, где музыка, яркие костюмы и тематические декорации сделают тебя частью грандиозного шоу. FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC. Бронь по номеру телефона