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Circus Carnaval | VNVNC

VNVNC
Конюшенная площадь, 2В

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Завершение:

от 600₽ до 1500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка для тех, кто жаждет изысканного безумия. VNVNC станет местом, где смех, танцы и сюрпризы не прекратятся до самого утра. В программе: пантомимы, ходулисты, зона таро и, конечно, фирменные сеты от резидентов. Только представь: шампанское рекой, захватывающие выступления резидентов и ты – в центре внимания. Дресс-код: Цирковой шик. Блеск, перья, смокинги и цилиндры — всё это приветствуется. Приготовься к ночи, полной волшебства и премиального веселья. FC/DC 18+. С собой оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Бронь столов по телефону. Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.

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