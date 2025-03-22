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Чувство ритма х Лауд

Ритмы
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

от 1250₽ до 2100₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Первая весенняя вечеринка с ребятами из «Лауд», резидентами «Ритмов» и приглашёнными артистами. «Лауд» – уфимское трио, прогремевшее серией альбомов «ТанецГолосЗвук». Электро, хаус, брейкбит — их треки всегда звучат разнообразно и не зацикливаются в одном звучании. Программа: Лауд Street Choice x Пакет багетов Dimka Batarin Bovitz Eidofey Iner Prospekt FC/DC/18+

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