Чувство ритма х Лауд
Кожевенная линия, 34
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от 1250₽ до 2100₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Первая весенняя вечеринка с ребятами из «Лауд», резидентами «Ритмов» и приглашёнными артистами. «Лауд» – уфимское трио, прогремевшее серией альбомов «ТанецГолосЗвук». Электро, хаус, брейкбит — их треки всегда звучат разнообразно и не зацикливаются в одном звучании. Программа: Лауд Street Choice x Пакет багетов Dimka Batarin Bovitz Eidofey Iner Prospekt FC/DC/18+
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