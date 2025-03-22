Первая весенняя вечеринка с ребятами из «Лауд», резидентами «Ритмов» и приглашёнными артистами. «Лауд» – уфимское трио, прогремевшее серией альбомов «ТанецГолосЗвук». Электро, хаус, брейкбит — их треки всегда звучат разнообразно и не зацикливаются в одном звучании. Программа: Лауд Street Choice x Пакет багетов Dimka Batarin Bovitz Eidofey Iner Prospekt FC/DC/18+