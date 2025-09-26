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Чудаки города Ленинграда

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Ленинградская культура (особенно андеграунд) была богата удивительными и необычными людьми. Многие из них — яркие музыканты, художники, фотографы, литераторы — сегодня оказались забыты. О десяти героях, не вошедших в книгу Игоря Кузьмичева «Чудаки города Ленинграда», расскажет сам автор.

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