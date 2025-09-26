Возраст 16+
Выставки
Про событие
Ленинградская культура (особенно андеграунд) была богата удивительными и необычными людьми. Многие из них — яркие музыканты, художники, фотографы, литераторы — сегодня оказались забыты. О десяти героях, не вошедших в книгу Игоря Кузьмичева «Чудаки города Ленинграда», расскажет сам автор.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи