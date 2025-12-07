Воскресенье, мастер класс по психологии с Дианой Курпяковой. Когда ты представляешь своё будущее, то вряд ли видишь себя на необитаемом острове. Хочешь ты того или нет, но люди всегда вокруг тебя. Но часто вообще не понятно, что с этими людьми делать? Да и вообще — надо ли что-то делать? Вроде человека рядом хочется, но иногда непонятно, как вот это всё должно быть. Бывает, что ты вроде к человеку со всей душей, а он убегает. Думаешь, что тебе нужны спокойные отношения, но тебе постоянно попадаются какие-то истерички. Или ты думаешь, что это любовь до гроба, но почему-то часто уходишь куда-то весело провести время отдельно. Или все отлично, но тебе надоело, что тебя постоянно трогают. Может мне и так хорошо, но я этого до конца не осознаю? Мастер-класс поможет тебе разобраться и ответить на вопросы: — Нужны ли мне отношения вообще? — Какого рода, какие качества и какое количество отношений подходят именно мне? — Каким я хочу быть в этих отношениях? — Почему я ещё не там? — Что можно сделать, чтобы такие отношения появились? Подход применим к любым типам связей — не только к романтическим: подойдут отношения с начальником, друзьями или родственниками. Некоторые упражнения предполагают обдумывание и запись мыслей. Рекомендуется иметь под рукой блокнот или устройство для заметок. Цена: 600 рублей + тариф тайм кафе (4 руб./мин.)