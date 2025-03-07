Эта музыкальная встреча — не просто концерт, а настоящая симфония эмоций, где каждый трек пронизан глубокой резонансной энергией. Настя и Ваня схожи в музыкальном звучании и направлении мыслей. Они превращают свои переживания в мелодии, а их тексты отражают искренние и яркие моменты жизни. В репертуаре Насти ты найдёшь как киношные композиции, которые звучат как продолжение титров к любимым фильмам, так соул и хип-хоп треки, как дань любимому жанру, громкие и надрывные песни, где, кажется, что душа рвётся наружу. Мамита поёт о жизни, сложных ситуациях, в которых всегда видит свет, красивой романтике, которая никогда не выйдет из моды. Ключевым в её выступлении станет презентация нового трека «Бессилье», родившегося на грани весны и ставшим неким гимном пережитой зимы. Сочетание полетной мелодии и тяжёлого эмоционального текста даёт ощущение гротеска, выведенного в абсолют. Настя Мамита выступит вместе с «Хором На Весь Двор». 35 голосов во главе с экспрессивным дерижёром Глафирой озвучат несколько композиций певицы. Это мощное взаимодействие артистов уже не первый раз сталкивается на одном творческом пути. Недавно совместной работой стал новый трек Насти Мамиты «Дура Бестолковая», который уже можно услышать на всех стриминговых платформах. Иван Морни — артист, мастерски соединяющий инди, хип-хоп, соул и фольклор. «Иногда рифма управляет мной. Иногда я ею. Иногда нет смысла вкладывать смысл иной, чем отсутствие смысла», — говорит он. Каждый его трек — это приглашение к размышлениям о собственных мечтах и переживаниях.