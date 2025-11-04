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Что мы делаем в тени
Замок на Невском, Невский проспект, 74-76
Начало:
Завершение:
от 600₽ до 1100₽
Возраст 18+
Кино
Вечеринки
Необычное
Про событие
Будешь смотреть «Что мы делаем в тени» в отличной компании упырей и вурдалаков. По старой доброй традиции смотришь фильм с погружением, кричалками и интерактивом, а после фильма — тематическая вечеринка с костюмами, где ты сможешь продемонстрировать своё креативный образы. Приготовь самый изысканный мрачный наряд, отточи клыки и проведи вечер, полный жутких закусок, дурацких конкурсов и «ужасной» социализации. 18+, не забудь документы.
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