Будешь смотреть «Что мы делаем в тени» в отличной компании упырей и вурдалаков. По старой доброй традиции смотришь фильм с погружением, кричалками и интерактивом, а после фильма — тематическая вечеринка с костюмами, где ты сможешь продемонстрировать своё креативный образы. Приготовь самый изысканный мрачный наряд, отточи клыки и проведи вечер, полный жутких закусок, дурацких конкурсов и «ужасной» социализации. 18+, не забудь документы.