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Что мы делаем в тени

Замок на Невском, Невский проспект, 74-76

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1100₽
Возраст 18+
Кино
Вечеринки
Необычное

Про событие

Будешь смотреть «Что мы делаем в тени» в отличной компании упырей и вурдалаков. По старой доброй традиции смотришь фильм с погружением, кричалками и интерактивом, а после фильма — тематическая вечеринка с костюмами, где ты сможешь продемонстрировать своё креативный образы. Приготовь самый изысканный мрачный наряд, отточи клыки и проведи вечер, полный жутких закусок, дурацких конкурсов и «ужасной» социализации. 18+, не забудь документы.

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