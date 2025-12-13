Винно-познавательный вечер. Мероприятие будет проводиться следующим образом: Гости делятся на команды, ведущие вечера начинают игру и наполняют бокалы гостей разными Российскими винами, попутно рассказывая про вино, которое льётся в твой бокал. Важно: чтобы играть — не обязательно приходить с командой, многие гости приходят по одному, их объединяют в дружные команды (как правило, именно такие команды часто выигрывают игры из-за своей разношёрстности) Формат строится по типу «Своей игры»: Все вопросы поделены на категории, которые в свою очередь распределены по сложности («История за 100», «Кино за 300») После того, как выбранный вопрос появился на экране, команде дается минута на обсуждение. Если команда не отвечает, право ответа переходит следующей. Выигрывает (и получает приз) та команда, которая набрала больше всего очков! Хотя, конечно, в итоге то выигрывают все участники, ведь они получают знания как практические, так и теоретические про вина России, которые они пробуют в процессе игры, «прокачивают» свои знания в различных областях и проводят просто отличный вечер. После игры можно будет остаться и весело провести вечер в компании новых (и старых) знакомых, попить вина и поболтать. Для всех участников игры в винотеке будут предоставлены скидки 15% на все вина. В стоимость включено: Квиз, вино, закуски, приз