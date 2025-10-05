Погрузишься в мир питания предков восточных славян и жителей Древней Руси. Исследуешь, какие продукты питания использовались в быту людей в условиях разнообразного климата и природных ресурсов. Лекция будет основана на анализе различных исторических источников, включая археологические находки и письменные свидетельства, что позволит лучше понять традиции и обычаи, связанные с гастрономией той эпохи. Тебе также расскажут о возможных рецептах и методах приготовления пищи, что даст возможность создать полное представление о культуре питания наших предков. Лекция проходит в рамках курса «История русской кухни с древнейших времён до наших дней». Лектор: Буренин Иван, историк кухни, исследователь гастрономической культуры, автор канала «История Есть!».