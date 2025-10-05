Что ели предки восточных славян и жители Древней Руси?
Библиотека «Ржевская», Индустриальный проспект, 35к1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 12+
Про событие
Погрузишься в мир питания предков восточных славян и жителей Древней Руси. Исследуешь, какие продукты питания использовались в быту людей в условиях разнообразного климата и природных ресурсов. Лекция будет основана на анализе различных исторических источников, включая археологические находки и письменные свидетельства, что позволит лучше понять традиции и обычаи, связанные с гастрономией той эпохи. Тебе также расскажут о возможных рецептах и методах приготовления пищи, что даст возможность создать полное представление о культуре питания наших предков. Лекция проходит в рамках курса «История русской кухни с древнейших времён до наших дней». Лектор: Буренин Иван, историк кухни, исследователь гастрономической культуры, автор канала «История Есть!».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи