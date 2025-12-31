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Christmas Jazz

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

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1700₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Волшебный концерт в канун Нового года от петербургской певицы Юлии Михайловской и её инструментального эстрадно-джазового квинтета. Самые запоминающиеся мгновения в году — преддверье Рождества и Нового года. Приятная зимняя суета, выбор подарков для родных, а для кого-то – волнительные мгновения перед романтическим вечером… Как бы ты не проводил эти дни, музыка всегда создаёт настроение и предчувствие наступающего праздника. Весь вечер для тебя звучат популярные рождественские мелодии: «Winter Wonderland», «Let It Snow», «The Christmas Song» и многие другие. Зимняя страна чудес не за горами, она здесь, в лофт-пространстве «Пальма». 31 декабря в 17:00 и 19:30 Продолжительность 1 час 10 мин.

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