Главная ночь года в новом стильном баре CHOICE! В эту ночь пространство бара наполнится музыкой, светом и атмосферой большого праздника. На сцене — ALEXEY UNION и резиденты с мощными сетами. Кухня отвечает за вечерние вкусы Азии и Востока, а бар — за фирменные коктейли, которые стали частью стиля CHOICE. Бронь столов по указанному номеру телефона.