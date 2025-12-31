Choice New Year Party
CHOICE , Литейный проспект, 28
Начало:
Завершение:
2200₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
Главная ночь года в новом стильном баре CHOICE! В эту ночь пространство бара наполнится музыкой, светом и атмосферой большого праздника. На сцене — ALEXEY UNION и резиденты с мощными сетами. Кухня отвечает за вечерние вкусы Азии и Востока, а бар — за фирменные коктейли, которые стали частью стиля CHOICE. Бронь столов по указанному номеру телефона.
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