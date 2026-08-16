ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Читаем городские статуи

Triglinki
Рузовская улица, 21

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

На лекции попробуют взглянуть на скульптуру глазами художника — разберутся, из каких материалов создают памятники, как они появляются в городе и какие истории скрываются за ними. Поговорят о самых необычных статуях Петербурга, узнают их тайны и отправятся в виртуальную прогулку — от самых старых памятников до современных. Запись и вопросы в ТГ. В пространстве необходимо снять обувь.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
Кольцо или кулон в технике мягкая пайка (soft soldering)
до

5000₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Та самая кружка
Та самая кружка
до

3500₽

Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
Квест-прогулка по Петроградке: закрытые дворы и тайные тропы
до

3495₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста