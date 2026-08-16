На лекции попробуют взглянуть на скульптуру глазами художника — разберутся, из каких материалов создают памятники, как они появляются в городе и какие истории скрываются за ними. Поговорят о самых необычных статуях Петербурга, узнают их тайны и отправятся в виртуальную прогулку — от самых старых памятников до современных. Запись и вопросы в ТГ. В пространстве необходимо снять обувь.