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Ключ

Чёртики, Невский проспект, 35Д

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от 500₽ до 3000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ключи или открывают тайны или скрывают их. Здесь будет ключи от комнаты сокровенностей с редкими находками и нейроморфной электроникой. 660 минут, 12 артистов: Intruder Специальный лай — Gamegate — чиптюн артист, синтезирует звук на игровых приставках Gameboy и Nintendo HYper JOhn Nphonix Potryasov eve-un Warka Ka-Pha Polnyioblom + Brzhezovsky Dayrealease Greenline Engineer + сабы Вход: донат от 500 руб.

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