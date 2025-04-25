Чёрный Обелиск
ул. Маршала Говорова, 47
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от 2400₽ до 4500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Вечер живой музыки от легендарной группы. Ты услышишь любимые песни в акустическом исполнении. Это не просто концерт — это возможность почувствовать душу каждой ноты, насладиться искренностью и энергетикой, которые невозможно передать словами.
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