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Чёрный Государь

Юнион
Литейный проспект, 55

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от 1200₽ до 10000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Казанские герои мета-русского рока везут в город свою главную премьеру — альбом «ЧГ», в котором советская сцена встречается с современными смыслами, ВИА расплавляется в синти-поп, а балаган вдруг оборачивается балладой. Для самых преданных фанатов и тех, кто хочет поддержать группу больше обычного, добавили билет класса «ЧГ премиум», помимо стандартных билетов. Ты получишь на выбор одну из опций: — проход в гримёрку на полчаса до концерта (с фотками на цифровую фотокамеру) — совместное кофепитие в Питере (1 час, так как у ребят самолет) — созвон по зуму с любыми вопросами (больше подойдёт музыкантам) после покупки этого билета напиши группе на почту, приложив сам билет: nakuplusardin@gmail.com

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