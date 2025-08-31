Казанские герои мета-русского рока везут в город свою главную премьеру — альбом «ЧГ», в котором советская сцена встречается с современными смыслами, ВИА расплавляется в синти-поп, а балаган вдруг оборачивается балладой. Для самых преданных фанатов и тех, кто хочет поддержать группу больше обычного, добавили билет класса «ЧГ премиум», помимо стандартных билетов. Ты получишь на выбор одну из опций: — проход в гримёрку на полчаса до концерта (с фотками на цифровую фотокамеру) — совместное кофепитие в Питере (1 час, так как у ребят самолет) — созвон по зуму с любыми вопросами (больше подойдёт музыкантам) после покупки этого билета напиши группе на почту, приложив сам билет: nakuplusardin@gmail.com