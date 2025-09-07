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ЧерноявЬ-юбилей

Ласточка
Транспортный Переулок 10А

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от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Дико празднуют юбилей краснодарской блэк-метал группы ЧерноявЬ. При поддержке: — СмертоКрест, black metal, Санкт-Петербург; — Дракайна, death/thrash, г.Саратов; — Unnomine, black metal, г. Самара; — Noromi Lucalen, black metal, г. Великий Новгород. Билеты в предпродаже 1000 рублей, на входе 1200 рублей, VIP — предпродажа — 1400 рублей, на входе — 1700 рублей.

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