Дико празднуют юбилей краснодарской блэк-метал группы ЧерноявЬ. При поддержке: — СмертоКрест, black metal, Санкт-Петербург; — Дракайна, death/thrash, г.Саратов; — Unnomine, black metal, г. Самара; — Noromi Lucalen, black metal, г. Великий Новгород. Билеты в предпродаже 1000 рублей, на входе 1200 рублей, VIP — предпродажа — 1400 рублей, на входе — 1700 рублей.