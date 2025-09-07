ЧерноявЬ-юбилей
Транспортный Переулок 10А
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Дико празднуют юбилей краснодарской блэк-метал группы ЧерноявЬ. При поддержке: — СмертоКрест, black metal, Санкт-Петербург; — Дракайна, death/thrash, г.Саратов; — Unnomine, black metal, г. Самара; — Noromi Lucalen, black metal, г. Великий Новгород. Билеты в предпродаже 1000 рублей, на входе 1200 рублей, VIP — предпродажа — 1400 рублей, на входе — 1700 рублей.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи