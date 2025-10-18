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Чёрное зеркало

Гатчинская улица, 28

Начало:

Завершение:

1600₽
Возраст 16+

Про событие

Про твою тёмную сторону :) Для тех, кто готов к настоящему. Это не просто встреча — это пространство, где ты сможешь взглянуть на себя и окружающих с новой, иногда шокирующей перспективы. Что тебя ждёт: - участники расскажут о личных тайнах и фантазиях - участники поделятся фидбеком друг о друге без цензуры - ответы на провокационные вопросы о себе и других - проверка на прочность собственной самооценки - изучение своей тёмной стороны Внимание! Сказанные слова о тебе могут задеть, обидеть, оставить неприятные впечатления. Поэтому организаторы приглашают только тех, кто готов к подобному фидбеку от других людей. И тех, кто сможет высказать честное мнение.

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