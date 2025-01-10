Черночь - музыкальное творение Поли Фрай и Дмитрия Малинкина. Мрачный танцевальный пост-панк с элементами электронной музыки и индастриала. 10 января состоится перформанс-презентация дебютного альбома «XV». Тебя ждёт погружение в мир звуковых и визуальных аллегорий, где каждый аспект будет пропитан тёмными образами и мифическими откровениями. И свет во тьме светит и тьма не объяла его.