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Черночь - музыкальное творение Поли Фрай и Дмитрия Малинкина. Мрачный танцевальный пост-панк с элементами электронной музыки и индастриала. 10 января состоится перформанс-презентация дебютного альбома «XV». Тебя ждёт погружение в мир звуковых и визуальных аллегорий, где каждый аспект будет пропитан тёмными образами и мифическими откровениями. И свет во тьме светит и тьма не объяла его.
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