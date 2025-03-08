Взгляни с набережной вниз на чёрную воду. Эта зеркальная рябь отражала времена и эпохи. И тех, кто так же задумчиво бросал взгляд на текущую под ногами Неву. Если попробуешь чуть сдвинуть границу восприятия, сможешь заглянуть к ним в глаза. Там увидишь боль и радость. Любовь и ненависть. Мучительные мысли и ослепительные прозрения. Этот миг бесценен! И этот город прекрасен! Его северная строгость кажется мрачной. Да и здесь часто царила ночь. Но ты не боишься тьмы, потому что знаешь - за ней неминуемо наступает рассвет. Уже в десятый раз фестиваль открывает свои двери, и вот те, кто зажгут снова его огонь: -ARCONORUM ASTRUM (Москва), -NOX DOLORIS, -FROSTLAGTE MANE (Москва), -NEUROPOLIS, -DIPLOE