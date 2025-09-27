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Чемпионат по чебурекам

Евгенич, Невский пр., 53

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Чебуречная битва века в караоке-рюмошной Евгенич! На старт выходят самые смелые и голодные: 10 чебуреков и 2 бокала пенного на скорость. Кто осилит дистанцию быстрее всех, заберёт месячный абонемент чебуреков и настоек – запас счастья на целый месяц. почетный титул Чемпиона Чебуречного Чемпионата и своё фото на Стене славы Евгенича. Хочешь войти в историю? Оформляй заявку. Не хочешь участвовать? Приходи болеть – громко, вкусно и весело.

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