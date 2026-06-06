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Человеческий голос

Театр ПЭТ, ул. Комиссара Смирнова, 15 (Здание ДК Выборгский), 6 этаж, студия 662

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль о любви. Любви всепоглощающей, пронзительной, щемящей, страстной, необъятной и необъяснимой. Одноактную пьесу-монолог «Человеческий голос» выдающий французский писатель, поэт, драматург, художник и кинорежиссёр Жан Кокто написал в 1928-м году, но до сего времени она не оставляет равнодушными читателей и зрителей. Моноспектакль – исповедь любящей женщины, которая проходит в телефонном разговоре с невидимым и неслышимым собеседником – бывшим возлюбленным. Постановка пронзительная и честная, какой и бывает исповедь. За время телефонного разговора героиня проходит через весь спектр эмоций – от надежды до отчаяния, от страха и боли до освобождения. Камерность и близость сцены к зрителю создаёт атмосферу доверительности и включенности в действие, что делает просмотр особенно волнующим. Зритель сопереживает героине и чувствует себя частью происходящего. Как трактовать режиссёрский прием с длинным белым полотном в финале – каждый решает сам. Что это? Тонкий шарф, смирительная рубашка или саван… Спектакль не из тех, что можно посмотреть и забыть, он остаётся в памяти, приглашает к размышлениям. Продолжительность спектакля: 50 минут.

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