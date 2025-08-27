Кинопоказ под открытым небом у стен особняка XIX века — посмотришь романтическую комедию с элементами фэнтези «Чего хотят женщины?» с Мэлом Гибсоном в главной роли. Для удобного просмотра расставят стулья-шезлонги и предложат попкорн. Также перед началом показа сможешь заказать специальную корзинку для пикника с сэндвичами, игристым и лёгкими закусками. Вход в сад — со стороны Гродненского переулка. О фильме: Сексапильный Ник Маршал находится на пике карьеры в рекламном агентстве и рассчитывает на повышение, но его место занимает Дарси Макгуайр. Однажды с Ником происходит несчастный случай, после которого он начинает читать женские мысли. С помощью этого дара плейбой хочет вернуть утраченные позиции на работе, но вместо этого находит свою любовь.