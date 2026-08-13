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Chebanov. Концерт под небом Питера

Юнион
Литейный проспект, 55

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Завершение:

от 2500₽ до 10000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

«Свидание, Танцы, Любовь» — это летний лайв-концерт под открытым небом и твоё идеальное свидание под звёздами: живой звук, закат и летняя атмосфера, в которой хочется влюбиться — в себя, в жизнь и в человека рядом. Летом город раскрывается иначе: огни Петербурга, тёплый воздух и пространство, где каждый момент хочется прожить медленно и осознанно. Это вечер про музыку, эмоции и состояние, в котором легко быть собой.

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