Chebanov. Концерт под небом Питера
Литейный проспект, 55
Начало:
Завершение:
от 2500₽ до 10000₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
«Свидание, Танцы, Любовь» — это летний лайв-концерт под открытым небом и твоё идеальное свидание под звёздами: живой звук, закат и летняя атмосфера, в которой хочется влюбиться — в себя, в жизнь и в человека рядом. Летом город раскрывается иначе: огни Петербурга, тёплый воздух и пространство, где каждый момент хочется прожить медленно и осознанно. Это вечер про музыку, эмоции и состояние, в котором легко быть собой.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи