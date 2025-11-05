Погрузись в мир гармонии и тишины на чайной церемонии, где каждый глоток — это история, а каждая минута — шаг к умиротворению. Почувствуй вкус настоящего чая и открой для себя философию чайного действа. Замедли время и насладись моментом здесь и сейчас. Чайная церемония — это возможность замедлиться, почувствовать вкус, погрузиться в тёплое душевное общение, эстетику и атмосферу. Чайные церемонии проходят по средам и пятницам с 12:00 до 12:40. Для записи и по любым вопросам обращаться в ТГ @kiddofdarkness