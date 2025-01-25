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Чайная церемония с лекцией «Как жили женщины при дворе, повседневная жизнь и тайны дворца»

Гранд отель Мойка 22, набережная реки Мойки, 22

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 21+
Еда

Про событие

Изысканное чаепитие с чайной церемонией. Атмосфера утонченности и королевского очарования Лекция: участники погрузятся в мир королевских традиций на лекции о Царской семье. Искусство чайной церемонии: ассортименты чаев премиальных сортов, авторские деликатесы на грациозной этажерке. Тёплая компания единомышленниц — для вдохновения, легкости и обмена энергией. Момент, чтобы позаботиться о себе, отдохнуть душой и телом. Продолжительность: 2-2,5 часа

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