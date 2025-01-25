Изысканное чаепитие с чайной церемонией. Атмосфера утонченности и королевского очарования Лекция: участники погрузятся в мир королевских традиций на лекции о Царской семье. Искусство чайной церемонии: ассортименты чаев премиальных сортов, авторские деликатесы на грациозной этажерке. Тёплая компания единомышленниц — для вдохновения, легкости и обмена энергией. Момент, чтобы позаботиться о себе, отдохнуть душой и телом. Продолжительность: 2-2,5 часа