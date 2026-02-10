Частные лица (Private Persons)
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
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Завершение:
от 3000₽ до 9000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Частные лица (Private Persons) возвращаются в Санкт-Петербург с шоукейсом. Среди выступающих: звёздный состав и новые имена проекта. Артисты: Locked Club Hespermen Rlgn Any Act Love Object Shutta Hipushit Rimma Kim Guinta Ady Shulya Dead Moon Sergey Timoshov Thematic Seniy
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