Частные лица (Private persons)
улица Красного Текстильщика, 10-12АШ
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от 2000₽ до 6000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Редкий петербургский демонстрация одного из ключевых лейблов современной электроники. Среди выступающих Hespermen, Errortica, Any Act, RLGN, Love Object, Nocow, DJ Slon и другие.
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