ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Chantrapa

Юнион
Литейный проспект, 55

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Cцена Ю превратится в пространство, где джаз перестаёт быть жанром и становится внутренним путешествием. На ней — Chantrapa, проект нового поколения, который ломает привычные рамки джаз-фьюжна и делает музыку смелой, дерзкой и живой. Их дебютный альбом Sketches Of Nature — это не просто сборник композиций, а звуковой дневник наблюдений за природой и собой: от облаков и ядерного взрыва до воспоминаний о первой любви и ощущения воскресной свободы. Автор проекта, саксофонист и композитор Илья Чен, называет стиль Chantrapa «эклектик-джазом»: это музыка-кино, где каждая нота — образ, а каждая импровизация превращается в новый сюжет. В альбоме собрался большой состав музыкантов Петербурга, и именно эта многоголосица рождает эффект открытия — будто слышишь то, что раньше ускользало. Первым синглом стал Nuke — яркий, кислотный, театральный трек, который задаёт тон всему альбому и сразу заявляет: это джаз без компромиссов. В этот вечер в Ю Chantrapa представят «Sketches Of Nature» целиком, и слушатели смогут прожить это музыкальное исследование вместе с ними.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)
Симфония Кингдом Кам (Kingdom Come)

от 3300₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Только между нами
Только между нами

от 2000₽

Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк
Вселенная голосов: музыкальное шоу Юlайк

от 1500₽

Queen в Особняке Половцова
Queen в Особняке Половцова

от 1500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста