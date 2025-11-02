Cцена Ю превратится в пространство, где джаз перестаёт быть жанром и становится внутренним путешествием. На ней — Chantrapa, проект нового поколения, который ломает привычные рамки джаз-фьюжна и делает музыку смелой, дерзкой и живой. Их дебютный альбом Sketches Of Nature — это не просто сборник композиций, а звуковой дневник наблюдений за природой и собой: от облаков и ядерного взрыва до воспоминаний о первой любви и ощущения воскресной свободы. Автор проекта, саксофонист и композитор Илья Чен, называет стиль Chantrapa «эклектик-джазом»: это музыка-кино, где каждая нота — образ, а каждая импровизация превращается в новый сюжет. В альбоме собрался большой состав музыкантов Петербурга, и именно эта многоголосица рождает эффект открытия — будто слышишь то, что раньше ускользало. Первым синглом стал Nuke — яркий, кислотный, театральный трек, который задаёт тон всему альбому и сразу заявляет: это джаз без компромиссов. В этот вечер в Ю Chantrapa представят «Sketches Of Nature» целиком, и слушатели смогут прожить это музыкальное исследование вместе с ними.